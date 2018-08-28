الاتحاد الكولومبي يدعو بيكرمان لاجتماع حاسم بشأن تجديد عقده

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دعا الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إلى عقد اجتماع مع المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان أملا في حسم مسألة استمرار بيكرمن في قيادة المنتخب الكولومبي.

وأوضح الاتحاد الكولومبي ، في بيان له اليوم الثلاثاء ، : "اللجنة التنفيذي الجديدة للاتحاد الكولومبي لكرة القدم تسعى لاستمرار خوسيه بيكرمان في قيادة المنتخب الكولومبي ودعت إلى اجتماع معه".

وكما أوضح الاتحاد فإن الهدف من الاجتماع هو الاستماع للمدرب وخططه للمستقبل القريب.

وكان الاتحاد أعلن الأسبوع الماضي أن أرتورو رييس المدير الفني للمنتخب الككولومبي للشباب (تحت 20 عاما) سيقود المنتخب الأول بصفة مؤقتة استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي فنزويلا والأرجنتين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

ويتواجد بيكرمان في العاصمة الكولومبية بوجوتا منذ شهر لكنه يتجنب الاتصال بالصحافة مثلما كانت عادته دائما.

كما التزم مسؤولو الاتحاد الكولومبي الصمت بشأن المفاوضات مع بيكرمان على تجديد العقد الذي ينتهي في غضون أسبوع.