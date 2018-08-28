«الأطباء العرب» يعقد مؤتمره السنوي الرابع في «إصلاح تشوهات العظام» بالقاهرة

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد» التابع لاتحاد الأطباء العرب، المؤتمر العلمي الرابع للدبلوم المهني، في إصلاح تشوهات وإطالة العظام، في الفترة من 6- 10سبتمبر بالقاهرة، بحضور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب.

ويشارك في المؤتمر عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية أبرزها: الجمعية العربية لإصلاح التشوهات (LRS.AAA: ASAMI Arab Association)، والجمعية الأمريكية للجراحات الدقيقة والتجميل (AMOS)، والجمعية المصرية لإصلاح التشوهات (ASAMI Eg) ، والجمعية الباكستانية لإصلاح التشوهات (ASAMI Pak)، ومركز شيكاغو لجراحات التشوهات (CFAAC)، والجمعية المصرية لجراحة اليد والجراحة الميكروسكوبيـة (ESSHM).

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن هذه المؤتمرات العلمية تهدف إلى تنمية مهارات الكادر الطبي في مصر والوطن العربي، ورفع كفاءتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على ما هو جديد، خاصة في مثل هذه التخصصات الدقيقة.

وأضاف أن هذه المؤتمرات هي جزأ من رسالة اتحاد الأطباء العرب، في تأهيل الكوادر الطبية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.

ويتضمن المؤتمر والذي يستمر لمدة 5 أيام محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، وتعقد فعاليات المؤتمر في كل من فندق كونكورد السلام، ومستشفى الحسين الجامعي، وقاعات تدريب المعهد العربي «معتمد» بالمقطم، والمعهد القومي للتدريب بمدينة نصر، وبمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريين وأخصائيين إصلاح تشوهات العظام من مختلف دول العالم، وخاصة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وباكستان والهند والمكسيك والسعودية.