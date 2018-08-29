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مدرب كامبالا: قدمنا مباراة رائعة.. رغم الخساراة من الأهلي

برج العرب: محمد قلبة- عز الكلاوي
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:55 م

 أكد مايك موتيبي المدير الفني لكامبالا سيتي الأوغندي، أن فريقه قدم مباراة جيدة، أمام الأهلي رغم خساراته بنتيجة 4-3 في الجولة ألأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موتيبي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير، وهذا ما تراه من خلال النتيجة".

وأضاف : "الأهلي امتلك خبرة أكثر منا واستطاع تجسيد الفرص وتحويلها لأهداف، رغم تسجيلنا لثلاثة أهداف".

وتابع : "الضغط الكبير من الأهلي خلق لنا الكثير من المشاكل على المستوى الدفاعي، لذا نجح الاهلي في تسجيل أربعة أهداف في مرمانا".

وبهذه النتيجة رف الأهلي رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولي ليتأهل لدور المجموعات،  فيما تجمد رصيد كامبالا عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليودع البطولة.

 


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