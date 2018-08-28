قال أحمد عبد الباسط، منتج فيلم «سوق الجمعة»، أنه لا يجد تفسيرًا لتعامل السينمات مع فيلمه ودفع الجمهور لدخول أفلام أخرى، مشيرًا إلى تواصله مع مدراء السينمات التي تعرض فيلمه، وبرروا ذلك بأن الجمهور الذي يرغب في مشاهدة فيلمه يتوافد في مواعيد مختلفة عن مواعيد عرضه.



ووصف «عبد الباسط»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن ما يحدث بمثابة حرب و«ضربة تحت الحزام»، لصالح أفلام أخرى، متابعًا: «لا توجد جهة حيادية تحكم دور التوزيع والسينمات في مصر، فالسينمات تتبع شركات التوزيع وتعرض الأفلام على هواها حسب نجومها».



واستطرد: «لو سينما تابعة لشركة إنتاج حصلت على فيلم شركة أخرى مجاملة، فإنها تعرضه شكلًا ولا تدخل الجمهور له»، مشيرًا إلى توجهه في وقت سابق بالشكوى لغرفة صناعة السينما، لكنهم أخبروه بأنهم استشاريين ولا صلاحيات لهم، وأن عليه اللجوء إلى القضاء.



وأشار إلى اعتبار الكثيريين حاليًا السينما، بأنها نوع من أنواع الترفيه، إلا أنها بجانب ذلك تعد أحد أنواع الدخل القومي وتفتح بيوت الكثيرين من الأشخاص، مطالبًا بدعم الدولة لهذا المجال بشكل أكبر، وصدور قرار بعدم امتلاك شركات الإنتاج لدور العرض، حتى لا يفرض سينماته على الجميع.



فيلم «سوق الجمعة»، من إخراج شادي يسري وسامح عبد العزيز، وتأليف ، وبطولة عمرو عبدالجليل ومحمود الجندي وصبري فواز وسهر الصايغ ودلال عبد العزيز ومحمد لطفي.



