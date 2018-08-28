رئيس الطائفة الإنجيلية يدعو للإسراع بحل مشكلة الزيادة السكانية

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن محور القضية السكانية توليه الهيئة أهمية خاصة في مشروعاتها منذ خمسينيات القرن الماضي، تزامنًا مع إنشاء الهيئة، وكذلك مسألة الخطاب الديني.

وثمن رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال لقاء منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بعنوان «موقع القضية السكانية في الخطاب الديني للمؤسسات الدينية الرسمية»، مخرجات لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي؛ حيث وجه بإيلاء أهمية خاصة للقضية السكانية، مشددًا على أهمية استجابة مؤسسات المجتمع المدني لهذه القضية الهامة التي شهدت بعض النجاحات منذ طرحها للعمل المجتمعي، وكذلك الكثير من الإخفاقات.

وأكد «زكي»، أهمية التعامل سريعًا بشكل متكامل للمسألة الزيادة السكانية، وإلا تفاقمت الآثار السلبية على المجتمع.

ووجه الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي لموافقتها خلال الشهر الجاري على نحو 80% من المشروعات التي قدمتها الهيئة للوزارة ليبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالتواصل مع القطاع الحكومي وتفاعله لصالح المشروعات التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأضاف أن باقي المشروعات في طريقها للحصول على موافقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مشروعات التنمية بالهيئة تتعامل سنويًا مع نحو ثلاثة ملايين من المواطنين الأولى بالرعاية.