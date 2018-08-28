محافظ جنوب سيناء يعقد الاجتماع الدوري النصف شهري لمتابعة المشروعات التنموية

عقد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الاجتماع الدوري النصف شهري، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة والأنشطة التي تتم على أرض المحافظة، بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الخدمية.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع استعدادات المحافظة عامة ومدينة سانت كاترين خاصة لعقد «ملتقى سانت كاترين للسلام» المقرر عقده منتصف شهر سبتمبر، من العام الجاري، بالتعاون مع وزارات «الأوقاف والثقافة والآثار والتنمية المحلية» وعدة جهات أخرى.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من المسجد المقرر إنشائه بمدينة طور سيناء؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه للانتهاء من الإنشاءات.

وأمر «فودة»، بتشكيل لجنة لنقل طلبة الأزهر من مقر مركز تمكين المرأة بطور سيناء، لمقر جامعة قناة السويس بالطور، وتخصيص وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس قبل بداية العام الدراسي.

وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع المرافق الخاصة بالمدرسة اليابانية بطور سيناء، وكذا الطرق المؤدية إليها والاند سكيب، حيث سيتم فتح فصول رياض الأطفال بها بداية من العام الدراسي الحالي، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الدورية بجميع مدارس المحافظة قبل بداية العام الدراسي، مع تجهيز مخازن غذائية خاصة بالوجبات الغذائية المدرسية بكل مدينة.