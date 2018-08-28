مخطط أحمال الإسماعيلي يوضح أسباب تعدد الإصابات بالفريق

أشار التونسي ياسين بوعصيدة مخطط أحمال فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، إلى أن سبب تعرض اللاعبين للإصابات العضلية، هو ضغط المباريات سواء في الدوري الممتاز وكأس العرب.

وأكد مخطط الأحمال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن الشد بالعضلة الخلفية أو الأمامية هو نوع من أنواع الاجهاد، لكنه سيقل بشكل تدريجي مع تكيف عضلات اللاعبين وتأقلمها على هذا الضغط المتواصل من المباريات.

وأوضح:" لاعبو الفريق خاضو فترة إعداد جيدة بعد تنظيم حصص بدنية مكثفة قبل بداية الموسم، أعمل دائما وفق خطة وهدفي وضع برنامج بدنى يناسب اللاعبين ويضمن وصولهم لأعلى جاهزية بدنية خلال البطولات".

وأتم تصريحاته :"اللاعب العربي بشكل عام يُلقى عليه بعض اللوم لاسيما أنه عندما يحصل على راحة لا يؤهل نفسه خلالها للعودة للتدريبات، على عكس اللاعب الأجنبي، وهو ما يعرض لاعبينا في بعض الأحيان للإصابات".