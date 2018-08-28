قالت وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، التقيا برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأوضحت «الخارجية»، حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن «شكري وكامل نقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي».

وأضافت أنه «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدفع قدمًا بمسار مفاوضات سد النهضة، وتفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات بين مصر والسودان وإثيوبيا».

وغادر كل من سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أمس الاثنين، القاهرة متوجهين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي.