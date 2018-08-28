«الأرصاد»: استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية أغسطس الجاري

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «معظم محافظات الجمهورية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية»، موضحًا أن «درجات الحرارة حاليًا في المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام».

وتوقع «عبد العال»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بشكل أكبر اعتبارًا من شهر سبتمبر.

وأضاف أن «درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية شهر أغسطس ستتراوح بين 30 و31 درجة على السواحل الشمالية، و34 و35 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، و38 و39 درجة على جنوب البلاد».