مميش: قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق الأهداف ومواجهة تحديات الطرق البديلة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها بالحفاظ على صدارة القناة ومواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مميش، اليوم الثلاثاء، وفدًا فيتناميًا برئاسة "وين تشي زونج" وزير التخطيط والاستثمار ووين سوان جوان وزير الزراعة، لبحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية بمنطقة القناة.

وأوضح مميش - خلال كلمته - أن العلاقات المصرية الفيتنامية تاريخية والتعاون بين البلدين ممتد منذ عدة عقود في مختلف المجالات ، مشيدا بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي بدولة فيتنام في المجالات المختلفة وهو ما لمسه بشكل شخصي خلال زيارته منذ عام ونصف في إطار الجولات الترويجية لمشروع التنمية بمنطقة القناة.

وأعرب مميش عن تطلعه لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الفيتنامي لاسيما في مجال بناء السفن وصيد الأسماك حيث تمتلك الهيئة ثلاث ترسانات لبناء السفن ومزارع سمكية وهو ما يعزز من استراتيجية الهيئة للتطوير بالتعاون مع شركاء النجاح والتنمية في الدول الصديقة والتي ترتبط بها مصر بعلاقات تاريخية.

وأضاف أن رؤية مشروعات التنمية بمنطقة القناة على أرض الواقع فرصة جيدة للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات مشروع التنمية بمنطقة القناة وفرص الاستثمار والمزايا الاستثمارية التي يطرحها المشروع الواعد ، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع بيئة الاستثمار ، لاسيما في مشروع تنمية منطقة القناة الواعد من خلال خلق بنية تشريعية ملائمة وتسهيل إجراءات الاستثمار ، علاوة على فتح قنوات حوار متواصلة مع المستثمرين وحل المشكلات العالقة.

وأضاف أن القناة الجديدة استطاعت أن تكون نواة لمشروع التنمية بمنطقة القناة وعامل الجذب الأساسي للاستثمارات بالمنطقة للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة وحجم البضائع الضخم الذي يعبر من خلالها سنويا.

وفي الختام قدم الفريق مهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى وزير التخطيط والاستثمار، ووزير الزراعة الفيتناميين ثم دعاهما والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة.