الفيفا يشيد بصلاح وسط أزمته مع اتحاد الكرة

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل الأزمة التي حدثت مؤخرًا بينه وبين اتحاد الكرة.

وقال الفيفا عن صلاح عبر موقعه: "لو لم تنظم بطولة كأس العالم هذا العام، لكانت البصمة التي تركها تألق صلاح على الصعيد الدولي قد طبعت تماماً عالم المستديرة الساحرة في عام 2018، إذ أثار صلاح بتفوقه على المدافعين وإبهاره المشجعين بحركاته السريعة، وإعجاب الجميع من القاهرة إلى كاليفورنيا، ولكن كما هو منطقي تركز الكثير من هذا السحر في ملعب أنفيلد".

وأضاف: "ومع بداية هذا الموسم الجديد، لم يتأخر مهاجم ليفربول في إعادة الابتسامة إلى وجوه جماهير فريقه، فبعد تسجيله 50 هدفاً في المجموع ليقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاماً ويتأهل مع فريقه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن محمد صلاح حضوره ضمن قائمة المرشحين لجائزة The Best من الفيفا لأفضل لاعب في العالم، كما دخل قلوب المشجعين حول العالم بوسائل مختلفة".

وتزامن هذا المدح لصلاح مع أزمته الأخيرة والمدوية مع اتحاد الكرة، وانتقاده اللاذع لهم لعدم توفير سبل الراحة له ولزملائه في معسكر الفراعنة بروسيا، وطلبه لـ 7 مطالب لابد من تحقيقها له لكي يواصل اللعب بأريحية لمنتخب مصر.