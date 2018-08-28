رقمان قياسيان في انتصار توتنهام على يونايتد

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حقق توتنهام فوزًا مميزًا أمام مانشستريونايتد بنتيجة 3-0 اليوم الاثنين علي ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد فوز اليوم هو الأول لتوتنهام علي اليونايتد في شهر أغسطس خلال تاريخ مواجهات الفريقين في هذا الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه بالشكل الحالي موسم 1992-1993.

وواجه "الشياطين الحمر" توتنهام في 6 مباريات في شهر أغسطس بالبريمييرليج، نجح اليونايتد في حسم 5 منها بالفوز، فيما حقق رفاق النجم الإنجليزي هاري كين اليوم فوزهم الأول خلال مواجهات الفريقين بشهر أغسطس.

وتعد هزيمة اليونايتد اليوم بـ3 أهداف دون رد هي الخسارة الأكبر في تاريخ البرتغالي جوزيه مورينيو علي ملعب فريق يدربه، وذلك في تاريخه التدريبي.