ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رحيم استرلينج

يضع ريال مدريد الإسباني مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم استرلينج ضمن خططه للتعاقد معه في المستقبل القريب.

ووفقا لشبكة " سكاي سبورت" العالمية فإن ريال مدريد أعاد إهتمامه مرة أخري بالدولي الإنجليزي ، وممثلي النادي الملكي سيسافرون لمشاهدته في مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبيه يوم 8 سبتمبر المقبل.

وبحسب الصحيفة فإنه من غير المتوقع أن يقدم ريال مدريد أي عرض لرحيم خلال فترة الانتقالات الحالية، والتي ستنتهي يوم الجمعه المقبله 31 أغسطس، في إسبانيا.

لكن النادي الملكي يضع اللاعب الإنجليزي ضمن خططه في المستقبل القريب، خاصة وأن رحيم لم يممدد عقده مع السيتي، ومتبقي له عامين فقط في عقده الحالي.