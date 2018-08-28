«الفاتيكان»: البابا فرنسيس لا يعتبر المثلية الجنسية مرضا نفسيا

قدم الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن التعليقات التي أدلى بها البابا فرنسيس الأول عن المثلية الجنسية، وذلك بعد أن أثارت انتقادات من بعض المدافعين.

وقالت إدارة الصحافة في الفاتيكان، إن رئيس الكنيسة الكاثوليكية لا يرى أن العلاقة العاطفية بين شخصين من نفس الجنس هي «مرض نفسي».

وفي مؤتمر صحفي خلال رحلة العودة إلى إيطاليا أمس الاثنين بعد زيارته لأيرلندا، حث البابا فرنسيس آباء الأطفال المثليين على الصلاة، بل وطلب مساعدة الأطباء النفسيين.

وقال البابا: «المرحلة السنية التي تظهر فيها المشكلة هي مسألة مهمة، حيث يختلف الأمر إذا ما حدث ذلك في سن الطفولة، هناك أشياء كثيرة من الممكن القيام بها، اللجوء مثلا للطب النفس أو (غيره) ... للوقوف على حقيقة الأمور».