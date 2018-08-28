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300 مليون جنيه إسترليني تعيد أرسنال إلى أديداس

محمد كمال
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 3:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 3:37 م

أكدت تقارير صحفية إنجليزية  توصل نادي أرسنال إلى إتفاق مع شركة "أديداس" الألمانية للأدوات والملابس الرياضية، لكي يرتدي الفريق قمصانها إبتداء من الموسم المقبل .

وأشارت صحيفتي "صن" و"ميرور" أن قيمة تعاقد أرسنال مع أديداس ستصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني وأن العقد سيمتد إلى عام 2023 .

وينتهي عقد أرسنال مع شركة "بوما" بنهاية الموسم الجاري، وقرر النادي اللندني عدم تجديد العقد مع الشركة الحالية الراعية لقمصان الفريق .

وسيرتدي أرسنال قمصان أديداس للمرة الثانية في تاريخهم ، وذلك بعد أن سبق وارتدى النادي اللندني شعارها في الفترة مابين عامي 1991 و1995 .


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