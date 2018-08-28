300 مليون جنيه إسترليني تعيد أرسنال إلى أديداس

أكدت تقارير صحفية إنجليزية توصل نادي أرسنال إلى إتفاق مع شركة "أديداس" الألمانية للأدوات والملابس الرياضية، لكي يرتدي الفريق قمصانها إبتداء من الموسم المقبل .
وأشارت صحيفتي "صن" و"ميرور" أن قيمة تعاقد أرسنال مع أديداس ستصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني وأن العقد سيمتد إلى عام 2023 .
وينتهي عقد أرسنال مع شركة "بوما" بنهاية الموسم الجاري، وقرر النادي اللندني عدم تجديد العقد مع الشركة الحالية الراعية لقمصان الفريق .
وسيرتدي أرسنال قمصان أديداس للمرة الثانية في تاريخهم ، وذلك بعد أن سبق وارتدى النادي اللندني شعارها في الفترة مابين عامي 1991 و1995 .