300 مليون جنيه إسترليني تعيد أرسنال إلى أديداس

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية توصل نادي أرسنال إلى إتفاق مع شركة "أديداس" الألمانية للأدوات والملابس الرياضية، لكي يرتدي الفريق قمصانها إبتداء من الموسم المقبل .

وأشارت صحيفتي "صن" و"ميرور" أن قيمة تعاقد أرسنال مع أديداس ستصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني وأن العقد سيمتد إلى عام 2023 .

وينتهي عقد أرسنال مع شركة "بوما" بنهاية الموسم الجاري، وقرر النادي اللندني عدم تجديد العقد مع الشركة الحالية الراعية لقمصان الفريق .

وسيرتدي أرسنال قمصان أديداس للمرة الثانية في تاريخهم ، وذلك بعد أن سبق وارتدى النادي اللندني شعارها في الفترة مابين عامي 1991 و1995 .