«برلين» تفتتح أحد أكبر معابد الهندوس في أوروبا عام 2019

تفتتح العاصمة الألمانية، برلين، أحد أكبر معابد الهندوس في أوروبا العام المقبل.

وشهدت حديقة «هازنهايده» في حي نويكولن ببرلين مراسم تدشين إنشاء المعبد عام 2007، والذي يجرى بناؤه منذ عام 2010.

وقال نائب رئيس المعبد، فيلواناثان كريشنامورثي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» اليوم الثلاثاء: «الآن وصلنا إلى حد نستطيع أن نقول معه إنه من الممكن افتتاح المعبد العام المقبل».

وعزا اتحاد المعابد الهندوسية عدم إتمام إنشاء المعبد طوال هذه الفترة إلى قصور في التمويل.

وبحسب البيانات، يجري تمويل إنشاء المعبد بأموال تبرعات وجهود تطوعية. ووفقا للتقديرات، يعيش في ألمانيا نحو 100 ألف هندوسي، من بينهم 7 آلاف في برلين.

ويوجد أكبر معبد هندوسي في أوروبا في العاصمة البريطانية، لندن، بينما يقع أكبر معبد في ألمانيا في مدينة «هام» بمنطقة الرور غربي البلاد.