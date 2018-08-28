سول تزيد الميزانية المخصصة للمشاريع المشتركة بين الكوريتين

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول ستزيد ميزانيتها المخصصة للمشاريع بين الكوريتين بنسبة 14.3% لتصل إلى 1.1 تريليون وون (990 مليون دولار) في العام المقبل، مع استمرار تحسن العلاقات بين الكوريتين.



وقالت الوزارة إن الأموال الإضافية ستستخدم في تحديث شبكة الطرق والسكك الحديدية الكورية الشمالية.



ومع ذلك، ستعتمد مشاريع أخرى على تقدم بيونج يانج نحو نزع السلاح النووي، بالإضافة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة بشأن العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.



ويهدف تعزيز الميزانية إلى المساعدة في تنفيذ التعهدات المقدمة في إعلان بانمونجوم الصادر في قمة أبريل الماضي بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



واتفق الزعيمان في الإعلان على العمل نحو "اقتصاد متوازن وازدهار مشترك في شبه الجزيرة الكورية".