تطوّع عدد من الفنانين والشباب الموهوبين في الرسم بمحافظة الدقهلية، لرسم جداريات فنية على أسوار مركز أورام المنصورة وعدد آخر من المستشفيات، لدعم المرضى وإسعادهم ومنحهم الأمل في الشفاء.

وقالت مؤسسة المبادرة وإحدى المشاركين فيها "منار عادل" لـ"الشروق"، إن المبادرة عبارة عن نشاط تطوعي شارك فيه فنانون شباب صغار السن، وبدأوا بالرسم على أول سور في مركز الأورام لينتهون منه خلال 5 أيام "، مضيفة :"ركزنا على معاني الأمل والتفاؤل داخل الرسم، أردنا أن نبعث رسائل مبهجة ليكون هذا السور الواقع في وجه بوابة المركز مصدر للسعادة".

وتابعت أن المجموعة انتهت من رسم ثلاثة أسوار للمركز حتى الآن وتعمل على رسم الرابع، قائلة: "أرسم على جدران المستشفيات منذ أكثر من سنة، رسمت في قسم الأطفال بمركز غنيم بمشاركة فنانيين آخرين، كما رسمت مقر لإيواء الاطفال بإحدى الجمعيات، وأرسم الآن في قسم العلاج النفسي بمستشفى الجامعة، وأتطوّع أيضاً في قسم العلاج بالفن في مركز للصحة النفسية",

تعلّق :" نحن لسنا فريقاً ثابتاً، أنا أعمل في مجال التطوّع كمستقلة ولست تابعة لأي جمعية أو مؤسسة، في كل مكان جديد يتطوع أشخاص جدد للرسم مؤمنين بأن للرسم والفن في هذه الأماكن دور أهم من وجوده في المعارض".

وحول تكلفة الخامات التي استخدموها في الرسم، قالت منار :" نحن نستخدم أرخص الخامات الممكنة للرسم وهي تفي بالغرض، وبالنسبة لمركز الأورام فقد تكفّل مدير المركز بثمن الخامات".