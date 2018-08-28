سمحت إحدى جماعات "السيخ" الدينية لشاب مسلم أن يصلي داخل معبدهم في ماليزيا، وذلك بعد طلب الشاب من معلم الطائفة أداء الصلاة في المعبد لعدم تمكنه من العثور على مسجد يؤدي فريضته فيه، فسمح له، وظهر الاثنان يؤديان صلاتهما في نفس الوقت، من خلال الفيديو الذي تم تصويره غفوة لجميع المصلين، والذي أظهر صوت الترانيم للطائفة بقيادة معلمهم مع المسلم وهو يصلي في نفس التوقيت.

لاقى الفيديو ردود فعل إيجابية وواسعة، في يوم 20 أغسطس، كما ساهم في حالة من الدفء الإنساني وتعدد الأديان، فتمت مشاركته على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ليتجاوز عدد مشاهدات على "فيسبوك" قرب 100000 مشاهدة، وعلى "تويتر" 300000 مشاهدة تقريبا، وعلق أحد مستخدمي الأخير قائلا: "يجب أن يكون مكان الصلاة دائما للجميع بغض النظر عن العقيدة أو طريقة أداءها"، وذلك حسبما نقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن العقيدة "السيخية" قد بدأت في شمالي الهند في القرن الـ16، بالدعوة لاتباع تعليمات "جورو ناناك" وخلفائه التسعة من الجورو البشر، ولقب "جورو" يعني بالهندية "المعلم"، وتقوم على الدعوة إلى التوحيد، ونبذ التعددية وأنه لا فرق بين لفظ الجلالة "الله"، و"فشنو" الإله الحافظ عند الهندوس، كما أن الإله عندهم لا يتجسد ولا يدركه عقل، ويقدر تعداد السيخ حول العالم بـ23 تجمعا، في دول عديدة من العالم نتيجة الهجرة، حيث تتواجد تجمعات أصغر في باكستان وأفغانستان، ويشكلون 2% من عدد سكان الهند، ويتواجدون في جنوب شرق "ماليزيا".