ودع أستون فيلا منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الخسارة أمام بيرتن ألبيون بهدف وحيد ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة والتي أقُيمت اليوم الثلاثاء على ملعب بيريلي ستاديوم.

وشارك أحمد المحمدي كبديلا في المباراة بعد أن قام ستيف بروس المدير الفني للفريق بإشراكه بدلًا من تومي الفيك في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني .

وسجل هدف بيرتن ألبيون الوحيد في المباراة، اللاعب الأيرلندي ليام بويس في الدقيقة 52 من عمرالمباراة، ليتأهل بيرتن إلى الدور المقبل من البطولة،

وحاول أستون العودة بنتيجة المباراة وتحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراةـ ولكن أهدر ألبيرت أدوماه فرصة العودة بنتيجة المباراة بعدما أهدرها.



