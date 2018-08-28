الثلاثاء 28 أغسطس 2018 11:14 م القاهرة القاهرة 29.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يودع منافسات كأس رابطة المحترفين

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:04 م

ودع أستون فيلا منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الخسارة أمام بيرتن ألبيون  بهدف وحيد ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة والتي أقُيمت اليوم الثلاثاء على ملعب بيريلي ستاديوم.

وشارك أحمد المحمدي كبديلا في المباراة بعد أن قام ستيف بروس المدير الفني للفريق بإشراكه بدلًا من تومي الفيك في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني .

وسجل هدف بيرتن  ألبيون  الوحيد في المباراة، اللاعب الأيرلندي ليام بويس في الدقيقة 52 من عمرالمباراة، ليتأهل بيرتن إلى الدور المقبل من البطولة،

وحاول أستون العودة بنتيجة المباراة وتحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراةـ ولكن أهدر ألبيرت أدوماه فرصة العودة بنتيجة المباراة بعدما أهدرها.


 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك