بلباو يفرط في الفوز على هويسكا ويرفض مزاحمة برشلونة والريال

أهدر أتلتيك بلباو فرصة مزاحمة برشلونة وريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الاثنين وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع هويسكا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم وذلك في ختام المرحلة الثانية من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز سلتا فيجو على مضيفه ليفانتي 2 / 1 .

ورفع كل من بلباو وهويسكا رصيده إلى أربع نقاط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل بلباو هدفين متتاليين في الشوط الثاني بتوقيع مارسيل سوسايتا ويوري بيرشيتش في الدقيقتين 47 و63 ولكن الفريق فرط في الفوز واستسلم للتعادل عندما استقبلت شباكه هدفين من خورخي ميرامون وكوتشو هيرنانديز في الدقيقتين 71 و87 .

وفي وقت سابق من يوم الاثنين ، تغلب سلتا فيجو على مضيفه ليفانتي بهدفين سجلهما بيون سيستو وماكسيمليانو جوميز في الدقيقتين العاشرة و35 مقابل هدف سجله خوسيه لويس موراليس في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.