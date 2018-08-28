«حماس» و8 فصائل فلسطينية تدعو لإنجاح الوساطة المصرية للمصالحة الداخلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت حركة حماس و8 فصائل فلسطينية، بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، يدعو إلى «تطبيق» تفاهمات المصالحة الفلسطينية وإنجاح الوساطة المصرية.

وحثت الفصائل في صحفي نسخة منه، على «ضرورة وقف التصريحات الإعلامية التوترية، والعمل معًا وسويًا بما يخدم المشروع الوطني وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض».

ودعت الفصائل، إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بغرض «الترتيب لعقد مجلس وطني جديد» انسجامًا مع تفاهمات فلسطينية سابقة.

كما دعت إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة التحرير الفلسطينية «كي ننجز الوحدة والشراكة ونتجاوز الانقسام لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة والتصدي لكل المؤامرات».

ووقع على البيان إلى جانب حماس، الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وفصائل أخرى في منظمة التحرير.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد في وقت سابق اليوم تسليم رد حركة فتح النهائي على الورقة المصرية.