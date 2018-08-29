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ظهير البايرن يقترب من سان جيرمان

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:52 م

اقترب الإسباني خوان بيرنات ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني من الإنضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم خط دفاعاته.

وذكرت تقارير صحفية أن وكيل اللاعب متواجد في فرنسا لإنهاء كافة الأمور الخاصة بشأن إنتقال اللاعب، حيث يتفاوض مع إدارة سان جيرمان على الحصول على 5 ملايين يورو بالموسم.

وأشارت صحيفة " ليكيب " الفرنسية إلى أن اللاعب سينضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة ستكلفهم 15 مليون يورو.

يذكر أن بيرنات يرتبط بعقد مع الفريق البافاري يستمر حتي صيف 2019.

جدير بالذكر أن أتليتكو مدريد الإسباني كان يرغب في ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح مع إدارة العملاق البافاري.


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