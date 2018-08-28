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مهرجان الجونة يكرم «داوود عبدالسيد ودرة أبو شوشة» في دورته الثانية

كتب - أحمد فاروق:
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 1:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 1:49 م

يكرم مهرجان الجونة في دورته الثانية، المقرر إقامتها في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر المقبل، كلً من المخرج داوود عبدالسيد، والمنتجة السينمائية درة أبو شوشة، وذلك بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعي.


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