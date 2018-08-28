مهرجان الجونة يكرم «داوود عبدالسيد ودرة أبو شوشة» في دورته الثانية

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يكرم مهرجان الجونة في دورته الثانية، المقرر إقامتها في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر المقبل، كلً من المخرج داوود عبدالسيد، والمنتجة السينمائية درة أبو شوشة، وذلك بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعي.