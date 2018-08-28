إحباط محاولة ترويج 1480 طربة «حشيش» بمطروح

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة ترويج 1480 طربة لمخدر الحشيش بمطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدي السمري، وإشراف اللواء محمد بركات مساعد الوزير لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة، تشكيلاً عصابياً تخصص في جلب وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه واتخاذ أفراد التشكيل من محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وقد أمكن رصدهم وهم: «حامد.ع»، و«فوزي.ع»، و«سيد.ع».

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، تم ضبطهم بمسكنهم وسيارة نصف نقل «بدون لوحات»، وبحوزتهم (1480 طربة لمخدرالحشيش وزنت 370 كيلو جرام - 500 قرص مخدر لعقار «التيمول» - 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم - 73 طلقة لذات العيار - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة لترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.