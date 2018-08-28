مستند – 7 طلبات لصلاح من الجبلاية

تقدم رامي عباس وكيل أعمال اللاعب الدولي محمد صلاح، بـ7 طلبات إلى اتحاد الكرة المصري، من أجل حل أزمة جناح ليفربول الإنجليزي مع الجبلاية، والتي تخص عقود الرعاية والصور الخاصة به.

وأرسل عباس خطاب رسمي إلى الجبلاية يوضح فيه مطالب اللاعب في 7 بنود، حيث قام اتحاد الكرة بترجمة الخطاب وتوزيعه إلى جميع الجهات الأعلامية.

وجائت طلبات رامي عباس كالأتي:

1- عدد 2 حارس خاص خارج غرفة اللاعب محمد صلاح فى جميع الأوقات وحارس خاص آخر على المصعد فى الطابق الذى تتواجد فيه غرفة اللاعب وذلك أثناء تواجده مع المنتخب الوطني.

2- كل المكالمات الهاتفية في غرفة اللاعب يتم حجبها.

3- من غير المتوقع أن يقوم اللاعب بعمل أى ظهور ترويجى، لقاءات، اجتماعات، أي أحاديث للرعاة، زيارات رسميه، زيارات كبار شخصيات ، جلسات تصويرية عن طريق أى شخص بالنيابة عن الاتحاد المصري، كل هذه الأحداث يجب مناقشتها معى مقدما، حيث إننى المدير الوحيد ومن المتوقع رفض كل هذه الطلبات.

4- حينما يسافر اللاعب محمد صلاح لأداء الواجب الدولي مع المنتخب، يجب على الاتحاد أن يضمن استقباله عند الطائرة واصطحابه مباشرة إلى غرفته بالفندق بأسلوب منفصل على قدر الإمكان. كل فريق العمل يجب عليهم أن يكونوا على دراية بعدم طلب أخذ أى صور أو تعطيل اللاعب بأي حال من الأحوال.

5- محمد صلاح يجب أن يرافقه 3 حراس على الأقل وتوفير الانتقالات الآمنة والمريحة له من ملعب التدريب.

6- عدم طلب أى فرد يعمل في الاتحاد أو له علاقه به بالتقاط صور مع اللاعب، سيكون هناك المكان والوقت لكل شىء وسيتم تحديد ذلك عن طريق الشركة الراعية للاعب وليس عن طريق الاتحاد.

7- صورة اللاعب محمد لن تستخدم أبدا بمعرفة الاتحاد أو أى راعى للاتحاد بدون موافقه كتابية من الوكيل الحصري لصلاح، بغض النظر عن أن صورة اللاعب محمد صلاح تستخدم بمفردها، او بجانب لاعبين آخرين للمنتخب الوطنى) هذا الطلب يتم بمعرفتي.