قال الناقد طارق الشناوي، إن حصيلة الأفلام في عيد الأضحى أقل من عيد الفطر الماضي، برغم تحقيق بعض الأفلام إيرادات مالية عالية في الأسبوع الأول من العرض.



وأضاف «الشناوي»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن القراءة العامة لأفلام عيد الأضحى هذا العام ليست في صالح السينما ماديًا أو أدبيًا، موضحًا أن أفلام عيد الأضحى هذا الموسم 7 أفلام مقارنة بعيد الفطر 5 أفلام فقط.



وأشار إلى ما يسمى بجمهور العيد الموسمي الذي لا يمكن قياس نجاح فيلم ما بعينه من خلاله، على حد تعبيره.



وتابع : «جمهور العيد استثنائي، وجمهور سينما والجمهور العادي نازل يتفرج على الفيلم بعد العيد، ده معروف ميزانيته واصله لفين، والمخصصين بيبقوا عارفين الفيلم اللي جاب 50 مليون أو 30 مليون هينزل 15 مليون وهكذا يتم قياس الحصيلة ماديًا».



