الغرامة تؤخر الإفراج عن «شوكان» رغم قضاء عقوبة «فض رابعة»

كشفت مصادر قانونية، عن عدم انتهاء إجراءات الإفراج عن المصور الصحفي محمود أبوزيد، الشهير بـ«شوكان» وآخرين، رغم قضائهم فترة العقوبة المقررة بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013.

وأرجعت المصادر التي تحدثت لـ«الشروق»، سبب التأخير في الإفراج عن المحكوم عليهم إلى أن حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 سبتمبر الجاري ألزم المتهمين «برد قيمة الأشياء التي خربوها خلال الاعتصام بميدان رابعة العدوية بجانب المصروفات الجنائية»، لكن المحكمة لم تشير إلى قيمة الأموال التي سيدفعها المتهمين.

وأوضحت المصادر أن منطوق الحكم لم يشر إلى قيمتها لكن حيثيات الحكم التي لم يطلع عليها الدفاع بعد ربما تُشير للقيمة، لافتة إلى أن دفاع المتهمين يتنظر تحديد الغرامة المالية المستحقة من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال القاهرة على كل متهم لسدادها تمهيدًا للإفراج عنهم.

وفي 8 سبتمبر الجاري، قضت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

ويعني هذا الحكم خروج المتهمين الصادر ضدهم بـ5 سنوات فورا من السجن بعد قضائهم فترة العقوبة حسابيا وواقعيا، حيث قضوا فترة حبس احتياطي على ذمة المحاكمة منذ القبض عليهم فى أغسطس 2013.

وخلال جلسة النطق بالحكم داعب المستشار حسن فريد المتهمين بقوله: «خلاص كده هتخرجوا»، واستقبل المتهمون الحكم بالهتاف فرحا داخل قاعة المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.