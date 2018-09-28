صبري فواز: هناك حالة من البهجة في مهرجان الجونة

قال الفنان صبري فواز، إن هناك تنظيمًا بالغًا وملحوظًا في مهرجان الجونة، ظهر ذلك في اختيار الأفلام المشاركة في المسابقات، إلى جانب الحضور الكثيف للنجوم المصريين والعرب والأجانب.

وأضاف «فواز»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أن هناك حالة من البهجة والفخر يحفل بها المهرجان، موضحًا أن المهرجان ولد عملاقًا، بين المهرجانات، وهو أمر مشرف للغاية.

وبالنسبة لأعماله المقبلة، أوضح أنه بصدد قراءة بعض الأعمال، خلال الفترة الحالية، لكنه لم يصل إلى أي قرار حتى الآن.

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.