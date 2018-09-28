وفاة طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار مأسورة غاز بحلوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انفجرت ماسورة غاز منذ قليل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 3 آخرين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانفجار ماسورة داخل إحدى الشقق السكنية بالمشروع الأمريكي بمنطقة حلوان وفور انتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة تمكنت من السيطرة على الحريق وغلق الغاز الطبيعي عن المنطقة.

أسفر الحادث عن وفاة طفل وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.