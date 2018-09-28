عضو بحملة «ترامب» الانتخابية مستشهدا بـ«فوتوشوب مبارك»: لا مصداقية لوسائل الإعلام الأمريكية

قال جي دي جوردون، رئيس الفريق الاستشاري لشؤون الأمن القومي بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016، والمتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في الفترة من 2005 إلى 2009، إن الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحملته الانتخابية، عبارة عن أكاذيب هدفها النيل من «ترامب».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس: «ما يحدث الآن في أمريكا، أشبه بما كان يحدث في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والأماكن التي تعاني من زعزعة الاستقرار»، موضحًا أن أمريكا لا توجد فيها مصداقية حاليًا.

وأشار في هذا السياق، إلى الصورة الشهيرة للرئيس مبارك مع كل من الرئيس باراك أوباما والرئيس محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو، والتي أجري فيها تعديل بـ«الفوتوشوب» ليحتل «مبارك» صدارة الصورة.

وتابع: «هذا نفسه يحدث الآن في أمريكا نفسها، فلا توجد مصداقية الآن»، موضحًا أنه تعرض لشائعة أطلقها الإعلام الأمريكي، مفادها أنه عقد لقاء سريًا مع أحد السفراء الروسيين، خلال اجتماع دبلوماسي، على الرغم من أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد مصافحة.

كانت صحيفة الأهرام قد نشرت في سبتمبر عام 2010، صورة معدلة باستخدام برنامج «الفوتوشوب»، والتقطت الصورة في البيت الأبيض، أثناء مفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، ليبدو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مقدمة الصورة.