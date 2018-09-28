الصين تؤكد التزامها ببناء مجتمع ذي مصير مشترك للإنسانية ومواصلة العمل مع الأمم المتحدة

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أن بلاده ملتزمة ببناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للإنسانية، وأنها ستواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وانج إن الصين بوصفها داعية وحامية للتعددية، تدعم بقوة النظام الدولي القائم علي أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإن الصين ستستمر دائما في دعم عمل الأمم المتحدة بما في ذلك جهودها للقيام بدور أكثر أهمية في الشؤون الدولية.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل بشكل أوثق مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، والإسهام بصورة أكبر في تعزيز السلام والرخاء العالميين، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للإنسانية.

وأشار وانج إلى أنه مع تنامي قلق العديد من الدول حيال عدم الاستقرار والشكوك بشأن الوضع العالمي بسبب تزايد النزعة الانفرادية والحمائية، فإن العالم في حاجة ملحة إلى جهود مشتركة لحماية التعددية والقواعد والقوانين الدولية.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إن المنظمة الدولية ترحب بتنمية الصين ونهضتها وتقدر بشدة دور الصين الرائد في الحوكمة العالمية وكذلك الشؤون الدولية والإقليمية الكبرى.

وأضاف جوتيريس أنه يتوقع من الصين لعب دور أكبر في الشؤون الدولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى دعم الأمم المتحدة لمبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين.

وتناولت مباحثات الجانبين العديد من القضايا، مثل: شبه الجزيرة الكورية والاتفاق النووي الإيراني وتغير المناخ.