«الوريثتان» يحصد نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل

حصل فيلم «الوريثتان» على جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل وتشمل الجائزة نجمة الجونة، و15.000 دولار أمريكي.

والفيلم من بطولة أنا برون، مارجريتا آيرون، أَنا إيفانوفا، نيلدا جونزاليس، أليسيا جويرا، يفيرا زاياس، ماريا مارتنز، وهو من إخراج مارسلو مارتينيزي

وتنافس على مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من؛ «الوريثتان»، «يوم الدين»، «ولدي»، «حرب باردة»، «عندما أضعت ظلي»، «الحصادون»، «مفك»، «راي وليز»، «ريح رباني»، «تومباد»، «الرجل الذي فاجأ الجميع»، «تاريخ الحب»، «أرض متخيلة»، «هل تتذكر»، «فات أوان أن نموت صغارًا».