انطلاق التصويت على اللائحة الجديدة للنادي الأهلي

فتح النادي الأهلي باب التصويت على اللائحة الجديدة للنادي في التاسعة من صباح اليوم، لأعضاء جمعيته العمومية، حيث يستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

ولن يعوق التصويت ممارسة الأنشطة الرياضية وتدريبات الألعاب في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة.

وأقامت إدارة النادي خيمة مجهزة بأجهزة تبريد وتكييف لراحة الأعضاء، كما تم تخصيص أماكن لانتظار السيارات في جراجات التحرير والأوبرا والمعلمين.

وبدأ توافد العشرات من أعضاء النادي في ساعة مبكرة تأييداً للائحة الجديدة التي أعدتها لجنة قانونية بإشراف مجلس الإدارة، ثم أدخلت عليها العديد من التعديلات بناءً على جلسات الحوار والنقاشات التي عقدها مجلس الإدارة مع الأعضاء في مقار الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

ومن المتوقع أن يزيد عدد الحضور تزامناً مع صلاة الجمعة.

يذكر أن مجلس الإدارة في حاجة لحضور 12500 عضو من الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، بدلاً من اللائحة الاسترشادية الحكومية التي تطبق على النادي منذ عام تقريباً، بسبب عدم اعتراف اللجنة الأوليمبية بإجراءات الجمعية العمومية السابقة التي عقدها مجلس الإدارة السابق على يومين بدلاً من يوم واحد.