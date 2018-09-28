لعبت الموسيقى الحماسية والأغاني الوطنية دوراً كبيراً في توجيه الرأي العام في حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي يعتبر أكثر زعيم مصري -وربما عربي- غنى له المطربون أعمالاً ناجحة رددتها الجماهير من المحيط للخليج، ومازالت بعضها حية في الذاكرة.

وكان عيد الثورة 23 يوليو يحل كل عام حاملاً معه نخبة من الأغاني الوطنية لكبار المطربين المصريين، تتجدد فيها كلمات الشعراء تغنياً بإنجازات عبدالناصر أو أفكاره وسياساته، الداخلية والخارجية، ولحشد قلوب وعقول المصريين لتحدي آثار النكسة العسكرية التي تعرضت لها مصر في عهده.

"الشروق" ترصد في السطور التالية 9 من أبرز الأغاني التي أُبدعت من أجل عبدالناصر، تحكي كلماتها وتعكس موسيقاها رحلة الزعيم الراحل بين الصعود للسلطة والنجاح السياسي والهزيمة، انتهاءً بوفاته المفاجئة عن عمر 52 عاماً، في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر من عام 1970.

1954- يا جمال يا مثال الوطنية

تعتبر هذه الأغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم ومن كلمات أحد أمراء شعر العامية في النصف الأول من القرن العشرين بيرم التونسي، الأولى من نوعها التي تغنى لعبدالناصر بعد اعتلائه السلطة فعلياً، حيث أنتجت بمناسبة نجاته من الاغتيال في حادث المنشية 26 أكتوبر 1954.

كلمات: بيرم التونسي

ألحان: رياض السنباطي

غناء: أم كلثوم

من كلماتها:

يا جمال يا مثال الوطنية.. أجمل أعيادنا المصرية

بنجاتك يوم المنشية.. ردوا ردوا عليا

بنجاتك ونجاة أوطانك.. فرحتنا و حسرة من خانك

خاين غدّار.. كان قصدو يصيب

وتبات النار.. فى صدر حبيب

القلب المليان وطنية.. ردوا ردوا عليا



1957 - يا جمال النور والحرية

لحق محمد عبدالوهاب بأم كلثوم في صنع أغاني لعبدالناصر والنظام الجديد بعد 23 يوليو رغم ما عُرف عنه من ميل لليبرالية وأفكار حزب الوفد، فقدم هذه الأغنية بعد انتصار مصر السياسي في حرب 1956 وانسحاب العدوان الثلاثي.

كلمات: أحمد شفيق كامل

ألحان وغناء: محمد عبدالوهاب

من كلماتها:

ياجمال النور والحرية.. ياجمال ثورتنا القومية

كنا على معاد ويا الأجداد.. هليت مع نورالحرية

المجد يانيل هل صباحه.. والنصر أخدنا على جناحه

وعلينا ومشيت خطاوينا.. على تاج الشمس فى أفراحه

ياجمال النور والحرية.. ياجمال ثورتنا المصرية



1958- يا جمال يا حبيب الملايين

اشتهرت هذه الأغنية بجملتها اللحنية المميزة المستقاة من الفولكلور، وغناها عبدالحليم حافظ بعد عامين من تقديمه أغنية "إحنا الشعب" التي كان يتغنى فيها بعبدالناصر أيضاً بعد أول استفتاء شعبي على رئاسته للجمهورية، والذي خرج بنسبة 99.9%

كلمات: إسماعيل الحبروك

ألحان: كمال الطويل

غناء: عبدالحليم حافظ

من كلماتها:

يا جمال يا حبيب الملايين يا جمال

ماشيين في طريقك مش ناسيين.. يا جمال

للنور طالعين.. للخير رايحين

وياك يا حبيب الملايين

احنا الملايين



1961 - ناصر كلنا بنحبك

تميزت هذه الأغنية بمقدمة موسيقية مميزة طويلة نسبياً تمزج بين الطابع العاطفي والحماسي، كما امتازت كلماتها بطابع عروبي، تزامناً مع نجاح ثورة الجزائر ضد المستعمر الفرنسي، وتصاعد الكفاح الفلسطيني المسلح ضد الصهيونية.

كلمات: حسين السيد

ألحان وغناء: محمد عبدالوهاب

من كلماتها:

ناصر كلنا بنحبك

ناصر وهنفضل جنبك

ناصر ونعيش و نقول لك

ناصر يا حبيب الكل يا ناصر

قيموا أعياد النصر.. وهنوا شعوبنا الحرة

عيد كل ثورة انطلقت.. من ثورتنا الكبرى

كانت ثورتنا إرادة.. انفجرت منها إبادة

للعبودية والرجعية.. وأعلناها اشتراكية



1964- بلدي يا بلدي

شهدت أوائل الستينيات ذروة شعبية عبدالناصر في مصر والعالم العربي، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة زيادة وتيرة المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في تخفيض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج، وتفاعل شعراء مصر وعلى رأسهم صلاح جاهين مع التجربة الناصرية.

كلمات: صلاح جاهين

ألحان: كمال الطويل

غناء: عبدالحليم حافظ

من كلماتها:

بلدي يا بلدي.. والله احلويتي يا بلدي

بلدي يا بلدي.. بلد الثوار يا بلدي

يا ولاد بلدي.. أنا هتكلم كده بالبلدي

بقى بالبلدي احنا يا جدعان

ثورتنا ثورة جدعان

جدعان سمر فى عز العمر

قاسوا وتعبوا وشربوا المر

لكن قد ما تعبوا كتير

حققوا نصر ومجد كبير

وده كله بعزم وتدبير

أبو خالد نوارة بلدي

أبو خالد ومعاه أبطالنا

ضحوا وصنعوا الثورة علشانا

باشتراكيتها ومبدائها وبمكاسبها سلموهالنا

ريسنا قالنا.. ثورتنا ملكنا

من سدها لقنالها.. مسئولة مننا

ريسنا قالنا.. ثورتنا فى يدنا

أمانه والأمانة.. لولادنا بعدنا

ريسنا قالنا.. وصانا كلنا

نسهر ونخاف عليها.. ونصونها لبعضنا

هنعمل بالوصية.. وهنصون الهدية

وحياتك يا حبيبنا.. وحياتك يا جمال



1965 - يا أهلاً بالمعارك

تمثل هذه الأغنية مع سابقتيها "بلدي يا بلدي، والمسئولية" أبرز تفاعل شعري وموسيقي مع سياسات عبدالناصر، لدرجة التغني في بعض أبياتها بمواد الميثاق الذي أعلنه عبدالناصر عام 1962 متضمناً أفكاره عن اتحاد قوى الشعب، والاشتراكية، والديمقراطية، والإنتاج الصناعي والزراعي، والوحدة العربية، فضلاً عن إعلان استعداد مصر عسكرياً لأي اعتداء إسرائيلي غربي.

كلمات: صلاح جاهين

ألحان: كمال الطويل

غناء: عبدالحليم حافظ

عبد الناصر حبيبنا.. قايم بيننا يخاطبنا

نجاوبه ويجاوبنا.. قائد ومجندين

قول ما بدا لك.. إحنا رجالك ودراعك اليمين

عبدالناصر يقول

على كل باب في الميثاق.. مصباح يهدينا

شوف جهادنا العظيم.. على فين مودينا



1967- ناصر يا حرية

أنتجت هذه الأغنية بعد أيام من نكسة 5 يونيو إعلاناً للتمسك بعبدالناصر وتجربته رغم الهزيمة، وشأن معظم الأغاني التي وُضعت في تلك الفترة، اعتمد توزيعها على أصوات الطبول الحماسية والكورال تعبيراً عن وحدة الجماهير.

كلمات: مرسي جميل عزيز

ألحان: كمال الطويل

غناء: عبدالحليم حافظ

من كلماتها:

ناصر يا حرية

ناصر يا وطنية

يا حرية يا وطنية ياروح الأمة العربية

الشعب يريدك يا حياته.. يا موصل موكبه لغاياته

وحياة المصحف وآياته.. اسمك فى قلوبنا أغنية

وحياة الثورة وغلاوتها.. وحياة الخضرة وحلاوتها

وحياة الشدة وقسوتها.. كلنا وياك وحدة قوية



1970 - الوداع يا جمال

صنعت هذه الأغنية من قلب جنازة عبدالناصر، ترديداً لهتاف "الوداع يا جمال يا حبيب الملايين.. ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين".

كلمات: عبدالرحمن عرنوس

اللحن: الموزع الموسيقي الشهير أندريا رايدر

من كلماتها:

الوداع يا جمال يا حبيب الملايين

ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين

إنت عايش في قلوبنا يا جمال الملايين

إنت ثورة إنت جمرة لجل كل الشقيانين



1970- حبيبنا يا ناصر

أبرز أغنية احترافية قدمت رثاءً لعبدالناصر بعد وفاته.

كلمات: حسين السيد

ألحان وغناء: فريد الأطرش

من كلماتها:

حبيبنا يا ناصر.. يا أعز الحبايب

بطل وإنت حاضر.. بطل وإنت غايب

زعيمنا يا ناصر.. يا أغلى الرجال

يا فاتح طريق.. مجدنا يا جمال

دموعنا عليك.. بالكفاح والعمل

دموعنا بتروي.. زهور الأمل

