«الآباء والأبناء» يفوز بنجمة الجونة الفضية للأفلام الوثائقية الطويلة

نال الفيلم الوثائقي «الآباء والأبناء» جائزة نجمة الجونة الفضية للأفلام الوثائقية الطويلة، وتشمل الجائزة نجمة الجونة، و15.000 ألف دولار أمريكي.

كما حصل أيضًا على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وتشمل الجائزة نجمة الجونة، و10.000 دولار أمريكي.

وتنافس على مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، كل من؛ «المرجوحة»، «يوم آخر من الحياة»، «أميركا»، «درب السموني»، «الجمعية»، «الحلم البعيد»، «ماكوين»، «فريقنا»، «قبور بلا أسماء»، «ألوان مائية»، «الأسطول الشبح».

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.