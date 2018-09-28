مها أبو عوف عن «الجونة السينمائي»: نجح منذ دورته الأولى في جذب الفنانين للمشاركة

أشادت الفنانة مها أبو عوف، بمهرجان الجونة السينمائي، الذي تنتهي اليوم فعاليات دورته الثانية، قائلة إنه بدأ في مستوى عالي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ دورته الأولى شجع الفنانين وجذبهم للمشاركة في فعالياته.

وأضافت، في تصريح لفضائية «سي بي سي»، على هامش مشاركتها بحفل ختام الجونة السينمائي، مساء الجمعة، أن قيام مهرجان الجونة في مدينة مثل الجونة أضفى عليه قيمة كبيرة، وظهر ذلك في أجوائه اللامعة.

وذكرت أنها شاهدت عدة أفلام ضمن فعاليات المهرجان، من بينها «يوم الدين»، واصفة إياه بأنه فيلم إنساني للغاية، ويعطي أملًا في الحياة.

وأشارت إلى الأغنية التي استعان بها صناع الفيلم عن أغنية قدمها الفريق الذي كونته هي وإخوتها قديمًا، قائلة: «أغنيتنا كانت حلوة فيه جدًا».

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.