انعقاد أول اجتماع لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

عقد اليوم الجمعة في مدينة كايسونج الكورية الشمالية أول اجتماع لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين منذ اختتام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في بيونج يانج الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي اس) اليوم الجمعة.

وعرض الجانب الجنوبي في اجتماع اليوم الجمعة على الشمال اقتراحا بزيارة وفد حكومي مدني كوري جنوبي يتكون من حوالي 100 عضو إلى كوريا الشمالية برئاسة وزير التوحيد الوطني، للمشاركة في تلك الفعاليات.

كما تم بحث القضايا المتعلقة بموعد انعقاد جولة أخرى من المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، حيث من يتوقع أن يكون ذلك في أوائل أكتوبر، وأن يتم فيها بحث القضايا المتعلقة بعقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة واجتماع آخر بين منظمتي الصليب الأحمر ومباحثات خاصة بربط خط السكك الحديدية بين الكوريتين.