خاص – الاهلي : علمنا بعقوبات الـ«كاف» من الاعلام

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أكد مصدر مسئول في النادي الأهلي، بأن مجلس القلعة الحمراء لم يتلقى حتى الأن خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتوقيع عقوبات على فريق الكرة، بسبب جماهيره.

وكانت لجنة الانضباط في «كاف» قررت تغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار، وحرمانه من الجماهير لمباراتين مع إيقاف التنفيذ "تابع التفاصيل"

وقال المصدر ل "الشروق" : "علمنا بعقوبات الكاف على النادي من خلال وسائل الاعلام، ولم يصل إلينا أي خطاب رسمي يفيد بهذا الأمر".

وأضاف: "الاهلي سيتقدم بإلتماس على العقوبة بعد وصول الخطاب الرسمي، وأنه سيتم دراسة جميع الأمور عقب انتهاء الجمعية العمومية والتي ستقام صباح اليوم الجمعة".