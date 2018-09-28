قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه تقرر افتتاح 10 مشروعات خدمية جديدة بتكلفة 22.2 مليون جنيه، نفذها قطاع الإسكان، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر المقبل.

وأوضح حسين، في بيان، اليوم الجمعة، أن المشروعات تشمل افتتاح محطة الاستزراع السمكي بالخارجة بطاقة إنتاجية 12 طن شهريا بتكلفة 1.8 مليون جنيه، والموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بمنطقة الطريق الدائري بحي السبط بمدينة الخارجة بقدرة استيعابية 180 سيارة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، والوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة بمركز الخارجة، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

كما تشمل المشروعات افتتاح مبنى إداري لشباب الهجن بمركز بباريس بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ونقطتي إطفاء بقريتي غرب الموهوب والقصر بالداخلة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومكتب عمل بقرية القصر بالداخلة، بتكلفة 800 ألف جنيه، وحمام سباحة بالخارجة، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ومشروع توحيد لون العمارات السكنية واستكمال تطوير منطقة مشربية غيث بالخارجة، بتكلفة 1.7 مليون جنيه، وسوق حضاري بمركز بلاط بتكلفة 3.6 مليون جنيه، ومكتب تموين بقرية المعصرة في الداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان، أن احتفالات العيد القومي هذا العام تشهد وضع حجر أساس لـ 5 مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية قدرها 51.5 مليون جنيه، وتشمل وضع حجر أساس القرية النموذجية شمال الخارجة والصرف الصحي بقريتي الموشية بالداخلة وعثمان بن عفان بالفرافرة، ونقطة إطفاء بقرية ناصر الثورة بالخارجة، ومبنى إداري لمديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة، وذلك وفق خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية التي تلبي احتياجات المواطنين وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء الوادي الجديد.