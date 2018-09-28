جاريدو يؤكد عدم تهاون الرجاء أمام السلام زغرتا

شدد الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي المغربي على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه بضيفه السلام زغرتا اللبناني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.



وفاز الرجاء 2 / 1 على نظيره اللبناني في مباراة الذهاب.



وقال جاريدو -خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم الجمعة:"رغم الفوز في الذهاب، إلا أن مباراة الإياب لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، كما أن الفوز غدا بإمكانه أن يشكل الانطلاقة الحقيقية للرجاء في هذه البطولة".



وتابع المدرب الإسباني حديثه قائلا:" لدينا فريق طموح ومتجانس سيقول كلمته في هذه المسابقة، وهو الشيء الذي نسعى إليه وسنقوم بالمستحيل من أجل ذلك".



من جهته، أكد أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء أن زملاءه مستعدون بشكل جيد للمباراة، مشيرا إلى أن الفريق يدرك جيدا ما ينتظره رغم انتصاره في لقاء الذهاب.



وأضاف الزنيتي" كل المباريات نأخذها بجد ودون استهتار، وهدفنا المضي قدما في هذه المسابقة".