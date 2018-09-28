عزت أبو عوف: فيلم «يوم الدين» فاق تخيلاتي

أشاد الفنان عزت أبو عوف، بتنظيم الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنتهي فعالياته اليوم، قائلًا: «المهرجان شهد مجهودًا كبيرًا في تنظيمه».

وأضاف، في تصريح لفضائية «سي بي سي»، على هامش مشاركتها بحفل ختام الجونة السينمائي، مساء الجمعة، «ربنا عوضني خير إني عشت وشوفت مهرجان آخر بقيمة القاهرة السينمائي»، متابعًا: «القاهرة السينمائي قديم للغاية، وحينما يصل مهرجان الجونة إلى عمر القاهرة سيكون أفضل منه بكثير».

وذكر أنه لم يشاهد سوى عددًا صغيرًا من الأفلام التي تضمنتها فعاليات مهرجان الجونة منها فيلم «يوم الدين»، وصافًا إياه بأنه «كان فوق المستوى الذي كان يتخيله من الفيلم وفريق العمل».

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.