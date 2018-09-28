قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توفير وسائل مواصلات مجانية من كافة المراكز؛ لنقل الحالات المرضية إلى مقر قافلة مستشفى سعاد كفافي، تحت شعار قافلة الشهيد أحمد الجعفري الطبية، والتي ستصل المحافظة، الاثنين المقبل، على أن تباشر عملها لمدة 4 أيام متواصلة بمركز شباب الخارجة.

وكلف «الزملوط» في بيان له الجمعة، رؤوساء المراكز بالإعلان عن القافلة، وتوفير أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين، حتى يتثنى لهم الاستفادة من الخدمة الطبية المقدمة، والأولوية للحالات الأولى بالرعاية وسكان المناطق النائية.

وأضاف، أن القافلة تضم 170 طاقم طبي، وهي من أضخم القوافل، التي تزور المحافظة، مشيرًا إلى أنها ستقوم بعمل مستشفى ميداني، وتقدم خدمات الكشف الطبي والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لأهالي الوادي الجديد.