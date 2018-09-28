حبس المتهمة بإخفاء طفلها لدى عشيقها ومساومة والده بالقليوبية

أمرت نيابة الخانكة، بحبس ربة منزل وسائق، لاتهامهما بإخفاء نجل الأولى لدى الثاني ومساومة والده على فدية 500 ألف جنيه بعد اختلاقهما لواقعة تعرض الطفل المجني عليه للخطف 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلت المتهمة، بأقوالها في تحقيقات الشرطة والنيابة، والتي كشفت أنها لجأت لهذه الحيلة للانتقام من زوجها لزواجها منه بدون رغبتها وإرادتها، حيث كانت تحب المتهم الثاني، ولكن ظروفه لم تسمح بزواجهما وأجبرتها أسرتها على الزواج من والد الطفل المجني عليه.

وخلال ذلك انقطعت صلتها بالحبيب الأول، حتى تقابلا صدفة بعد ذلك، وتعددت اللقاءات والمكالمات التليفونية، مشيرةً إلى أنهما اتفقا على الهرب، ولكن حبيبها أكد لها أن هذا الأمر يحتاج لأموال كثيرة وأقنعها بفكرة اختلاق واقعة الخطف للحصول على الأموال والهرب ومعهما الطفل ليعيشا سويًا، فوافقت وأخذت الطفل وسلمته لحبيبها وعادت للمنزل تبحث عن الطفل مع زوجها وأسرتها حتى نجحت المباحث في تضييق الخناق عليها وكشف تورطها في الواقعة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من (إبراهيم. أ. ب - 23 سنة) مزارع، ومقيم بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز باختطاف نجله "محمد" الذي يبلغ من العمر عامين أثناء لهوه أسفل مسكنه، وأيدت ذلك والدة الطفل (هناء. س - 18سنة)، وتلقيه اتصالاً هاتفيًا من مجهول طلب منه دفع مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وبالعرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تم تشكل فريق بحث جنائي مشترك بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتبين من تحريات المقدم حازم سعد رئيس مباحث الخانكة، قيام والدة الطفل باصطحابه صباح يوم الحادث خارج المنزل، ثم العودة بمفردها عقب ذلك، وبتطوير مناقشة والدة الطفل وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتباطها بعلاقة بالمدعو (علاء. أ. ع - 25 سنة) سائق، واتفاقهما على اختلاق واقعة اختطافه بقصد الحصول على المبلغ المالي واقتسامه فيما بينهما.

وبتكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب، وتحرير الطفل المختطف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين.