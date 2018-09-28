أردوغان يؤكد قدرة تركيا على التغلب على أزمتها الاقتصادية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارة رسمية لألمانيا، اليوم الجمعة، قدرة بلاده على التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة برلين: "بلادنا مستعدة، ولديها القدرة، للتغلب على التهديدات المحتملة في مجال الاقتصاد".

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع الليرة التركية لمستويات قياسية، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها خلال العام الجاري.

وبدأ أردوغان صباح اليوم الجمعة، زيارة رسمية لألمانيا حيث استقبله الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمراسم ترحيب عسكرية، ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات.

كما التقى الرئيس التركي المستشارة ميركل على مأدبة غداء، ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى قصر بيليفو لحضور مأدبة رسمية في المساء.