الكرملين: بوتين يشارك في حلقة النقاش الرئيسية بمنتدى «أسبوع الطاقة الروسي»

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في حلقة النقاش الرئيسية خلال المنتدى الدولي للطاقة (أسبوع الطاقة الروسي).

وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الجمعة - "تجري حاليا الاستعدادات لمنتدى (أسبوع الطاقة الروسي)، الذي سيناقش موضوعات مثيرة جداً للاهتمام"، مضيفا: "أن الرئيس بوتين سيشارك في حلقة النقاش الرئيسية لهذا المنتدى، كما ننتظر حضور تمثيل دولي واسع للغاية".

وأشار إلى أن موسكو تتوقع أن يكون محتوى الحدث مثيرا بما فيه الكفاية للاهتمام.

يُذكر أن منتدى (أسبوع الطاقة الروسي) سيعقد في موسكو بين 3 إلى 6 أكتوبر المقبل، ويهدف لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الطاقة وتبادل الآراء والخبرات والبحث عن سبل ملائمة للتصدي لتحديات أسواق الطاقة العالمية.

كما سيتم بحث آفاق مجمع الطاقة الروسي وإمكانيات التعاون الدولي في هذا القطاع والسيناريوهات الجيوسياسية المحيطة به في الظروف الحالية.