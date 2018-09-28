الصين: التنمر الأمريكي والضغوط القصوى لن تعطل الاقتصاد

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج، إن ممارسات التنمر والضغوط الشديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطل عجلة الاقتصاد الصيني أو تروع الشعب الصيني.

وأضاف فنج - في تصريحات اليوم الجمعة - "إن الصين ستحول التحديات التي تواجهها إلى قوة حافزة لخدمة تعزيز عملية التحويل والتحديث للاقتصاد الصيني والتنمية العالية الجودة".

وتابع أن الصين مشوشة من هدف الولايات المتحدة الحقيقي الكامن خلف ممارساتها المذكورة، وتعارض تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، مؤكدا انفتاح الصين على المفاوضات لحل القضايا التجارية مع الولايات المتحدة، غير أن المحادثات لا بد أن تكون قائمة على أسس الصدق والمساواة والوفاء بالعهود.

وشدد فنج على أنه "من أجل ضمان التنمية الاقتصادية السليمة والمستقرة في البلدين والعالم، فإن الخيار الصحيح الوحيد يتمثل بالالتزام بالقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وحل القضايا من خلال المحادثات على أساس الاحترام المتبادل والمشاورات المتساوية".

وأشار إلى أنه بخصوص ما إذا كانت المفاوضات ستبدأ ومتى ستبدأ، فإن هذا أمر يتوقف على الجانب الأمريكي بشكل كامل، داعيا الولايات المتحدة إلى إدراك الوضع بشكل واضح وصحيح، وعدم تقدير عزم الصين وثقتها وقدراتها بشكل خاطئ، معربا عن أمل بلاده في حل الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية بطريقة مناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الصين تماما وبشكل شامل لمواجهة جميع الاحتمالات.

ولفت المتحدث إلى أن الصين لن تغير من عزمها الدفاع عن حقوقها ومصالحها في التنمية، ولن توقف أبدا تقدمها نحو المزيد من التوسع في الانفتاح، منوها إلى أن بلاده ستطرح إجراءات للإصلاح والانفتاح على أساس وتيرة تنميتها لتسهيل تنمية عالية الجودة للاقتصاد.