«راي وليز» يفوز بنجمة الجونة الفضية للأفلام الروائية الطويلة

فاز الفيلم الإنجليزي «راي وليز» بجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل وتشمل الجائزة نجمة الجونة، و25,000 ألف دولار أمريكي.

والفيلم من إخراج، ريتشارد بيلينجهام، وإنتاج جاكي ديفيز.

وتنافس على مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من؛ «الوريثتان»، «يوم الدين»، «ولدي»، «حرب باردة»، «عندما أضعت ظلي»، «الحصادون»، «مفك»، «راي وليز»، «ريح رباني»، «تومباد»، «الرجل الذي فاجأ الجميع»، «تاريخ الحب»، «أرض متخيلة»، «هل تتذكر»، «فات أوان أن نموت صغارًا».

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.