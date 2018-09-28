خبراء: ما حدث لـ«فيسبوك» من إلزام إدخال الرقم السري هو حماية للمستخدمين وإزالة للحسابات الوهمية

• توقعات بحدوث عطل في أحد الخوادم وليس إجراء أمنيا أو تحديثا



تعرض العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إلى إلزامهم لإدخال الرقم السري لحسابتهم على الموقع في مصر والعديد من دول أوروبا وشرق وغرب إفريقيا، ليتمكنوا من الدخول عبر هواتفهم.

«الشروق» تحدثت مع عدد من الخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أجمعوا على أن ذلك سواء كان مقصودا من إدارة «فيسبوك" أو غير مقصود فإنه يعد حماية كبيرة لاحتساب الحسابات الحقيقية عليه، وسيسهم في حذف العديد من الحسابات الوهمية.

وقال المهندس حمدي الليثي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن ما حدث من إدارة «فيسبوك» سواء كان بقصد أو غير قصد يعد حماية للمستخدمين من سرقة حساباتهم، وتابع: من يعرف كلمة السر يستطيع الدخول إلى حسابه بكل سهولة ويسر دون مشاكل وسيسهم في حذف العديد من الحسابات المزورة.

وأضاف الليثي أن «فيسبوك» أصبح شيئا أساسيا في حياة المواطن ولا غنى عنه، لافتا إلى أن ما حدث يسمح لكل من يملك كلمة السر الدخول إلى حسابه مرة أخرى، وتابع: يستخدم «فيسبوك» لأغراض أخرى مثل ترويج أفكار معينة في اتجاه معين.

وقال المهندس وليد حجاح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات والملقب بـ«صائد الهاكرز» إن مشكلة عدم الدخول على «فيسبوك» لم تحدث في مصر فقط بل حدثت في بعض الدول الأوروبية وغرب وشرق إفريقيا.

وقال حجاج: يجب على مستخدم «فيسبوك» أن يربط حسابه ببريد إلكتروني يقوم باستخدامه دائما حتى لا يتعرض لنسيان الباسورد للإيميل ويفقد حسابه.

أوضح أن هناك 53% من المستخدمين لا يستطيعون الدخول لحساباتهم مرة أخرى، و32% منهم وجدوا الحساب فارغا، مشيرًا إلى استمرار المشكلة حتى الآن ولم يخرج بيان رسمي لتوضيح سببها من إدارة «فيسبوك».