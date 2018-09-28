«القوى العاملة» تسلم إعانات مالية لـ7 منشآت خاصة بشمال سيناء

سلم حسن حمدان، مدير عام مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، شيكات إعانة صندوق إعانات الطوارئ بشمال سيناء، لممثلي 7 منشآت خاصة.

قال مدير عام القوى العاملة، إنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بتكليف أمين عام صندوق الطوارئ، برفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص بشمال سيناء خلال فترة العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك بصرف إعانة للعاملين بالمنشآت المشتركة بالصندوق والمتضررة من عدم صرف رواتبهم نتيجة توقف العمل بهذه المنشآت خلال هذه الفترة.

وتم تسليم مفوضي هذه المنشآت شيكات الإعانة الخاصة بهم وهي «المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي (معونة الشتاء)، وجمعية الشابات المسلمات العريش، ومنتجع سويس، ومدارس العربي الخاصة للغات، ومدرسة الكنانة الخاصة للغات، ومدرسة الرسالة الخاصة للغات، وجمعية شمال سيناء للتنمية والمعرفة (المعهد العالي للهندسة العريش)».